Un Bombardier essaie d’imaginer l’avenir de l’aviation internationale

Les concepts surréalistes imaginés par un petit-fils de Joseph-Armand Bombardier lui auront permis de décrocher un emploi au sein de la plus prestigieuse agence internationale établie à Montréal.

Depuis septembre, Charles Bombardier est conseiller principal à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Pour le 75 e anniversaire de l’institution, il organise un concours dans lequel il invite jeunes et moins jeunes à soumettre des idées, des concepts ou des prototypes sur le thème du transport aérien de demain.

335 concepts en six ans

M. Bombardier, 44 ans, s’y connaît en concepts futuristes. Au cours des six dernières années, il en a produit pas moins de 335, soit plus d’un par semaine en moyenne. Il les publie sur son site (imaginactive.org) et permet à n’importe qui de les utiliser gratuitement.