Une famille tourne la page après le décès de Vital Lemire

La famille de Roger Roy, qui a vraisemblablement été tué par Vital Lemire en 1975, avoue avoir appris la mort du principal suspect avec un certain soulagement lui permettant maintenant de tourner la page.

« C’est correct comme ça, il en avait assez fait lui, là. Tu ne souhaites pas la mort, mais je veux dire, il a enlevé celle de mon père, lui », a réagi Rosaline Roy, la fille de Roger Roy.

Le pêcheur de Cap-Chat est disparu en 1975, ne revenant jamais d’une partie de chasse avec Vital Lemire.

À l’époque, Vital Lemire avait été interrogé par les enquêteurs sans jamais être accusé.

En 2011, Lemire avait confessé deux meurtres, dont celui de Roger Roy, alors qu’il était au pénitencier de Port-Cartier à purger une peine indéterminée pour une série d’agressions sexuelles.

Lemire, qui n’avait qu’un seul doigt dans la main droite, le pouce, disait pouvoir guérir les gens en insérant son doigt unique dans les parties génitales de ses victimes.

Après la confession des meurtres, la Sûreté du Québec a déployé en vain des efforts afin de retrouver la dépouille des victimes, celle de Roger Roy à Cap-Chat ainsi que celle d’Adjutor Lapointe, disparu à Chicoutimi en 1980.

La SQ confirme aujourd’hui avoir tout de même soumis un dossier complet au Directeur des poursuites criminelles, à l’époque, mais jamais Vital Lemire n’a été formellement accusé de ces meurtres.

Le porte-parole du DPCP, Raphaël Thériault, a refusé de répondre à nos questions.

« Assez, c’est assez »

Reste que la famille Roy est convaincue de la culpabilité de Lemire.

Les membres de la famille aussi avaient interpellé Vital Lemire en lui offrant de se rendre à Port-Cartier afin qu’il leur donne des détails sur la mort de leur père, mais sans résultat.

« On est plus que sûr que c’est lui le meurtrier. Il est parti juste avec lui et il est revenu tout seul », affirme Mme Roy.

Celle qui avait 15 ans lors de la disparition de son père dit pouvoir tirer un trait sur cette histoire vieille de 43 ans. « Assez, c’est assez. Ç’a traîné assez longtemps », conclut-elle.