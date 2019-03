10 nouveautés alimentaires

C’est le week-end prochain que la 22e édition de l’Expo Manger Santé se déroulera au Palais des congrès de Montréal. Cette grande foire alimentaire qui réunit des exposants présentant des produits innovants accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. C’est aussi l’occasion de découvrir les tendances alimentaires en termes de produits santé.

1. 123santé : bouchées de légumes Rémis 100 % biologique

Photo courtoisie

Des craquelins sans farine ? Voilà ce que propose cette entreprise d’ici. Constituées de légumes, de graines de tournesol, de lin et de sésame, les bouchées se distinguent vraiment des craquelins habituels. Ils sont crus, sans gluten et sans produits laitiers. On apprécie leur teneur en fibres (3 g), leur faiblesse en sodium et leur liste d’ingrédients si naturelle.

♦ www.123sante.ca

2. Saladexpress : Fettuccine de légumes

Photo courtoisie

On aime les produits d’ici, c’est notamment le cas de Saladexpress, qui propose des légumes prêts à cuisiner qui nous permettent de gagner du temps en cuisine. Leur plus récent produit, les fettucine de légumes, est vraiment intéressant. Que l’on opte pour le navet, la carotte ou la betterave, les fettucine de légumes remplacent les pâtes ou encore s’ajoutent à des sautés.

♦ www.saladexpress.ca

3. Bio italia : pâtes aux lentilles, pois chiches et petit pois

Photo courtoisie

Il y a beaucoup de nouveautés du côté des pâtes alimentaires. Les pâtes de légumineuses gagnent en popularité. Leur liste d’ingrédients ne peut être plus simple : farine de pois chiche (ou lentilles ou petits pois) biologique. Elles sont donc dépourvues de gluten.

Photo courtoisie

Chaque portion de 85 g apporte entre 17 et 22 g de protéines et entre 5 et 7 g de fibres, parfait pour un repas en soi.

♦ www.bioitalia.it

4. Zengarry : fauxmages

Photo courtoisie

L’engouement pour le végétalisme a incité l’industrie à développer des fromages... sans produits laitiers. On les appelle : fauxmages. Zengarry, une compagnie québécoise propose des fauxmages à base de noix de cajou. Leur nouvelle saveur, celui vieilli à la bière, offre une proposition intéressante aux gourmets.

♦ www.zengarry.com

5. Plantago : bâtonnets de manioc

Photo courtoisie

Le manioc est un légume racine exotique qui fait partie des tendances alimentaires 2019. Plantago, une toute jeune entreprise, le propose en bâtonnets, une belle façon de découvrir ce légume que plusieurs n’achètent pas en épicerie, car ils ne savent comment l’apprêter. Prêts en 8 minutes, les bâtonnets seront appréciés des petits et des grands.

♦ plantagofood.com

6. Evive : smoothie en cubes surgelés

Photo courtoisie

J’ai souvent parlé de cette compagnie. Quand on aime, on aime ! Revisitant l’art du smoothie, Evive facilite nos petits matins. Lors de l’Expo Manger Santé, les sympathiques fondateurs, Claudia et Dominic, feront découvrir leur nouvelle saveur qui allie fruits, carottes, avoine et épices chaï.

♦ evivesmoothie.com

7. PB&Me : Beurre d’arachide et d’amande en poudre

Photo courtoisie

Cette compagnie innove vraiment avec une poudre de beurre d’arachide et maintenant d’amande qui apporte 90 % moins de calories que le beurre de noix régulier.

Photo courtoisie

Il suffit de mélanger la poudre à de l’eau pour obtenir un produit tartinable ou encore de l’ajouter à des sauces ou, pourquoi pas, à des desserts. Le produit confère alors valeur nutritive et goût.

♦ pbandme.ca

8. Tapp : Kimchi et choucroute

Photo courtoisie

Les légumes fermentés, comme tout aliment fermenté, font indéniablement partie des tendances alimentaires. Le kimchi, un chou fermenté coréen, rivalise maintenant avec la traditionnelle choucroute. Cette dernière se modernise avec la nouvelle variété betterave et gingembre. Toute rouge, elle est fabriquée avec du chou rouge.

♦ www.produitstapp.com

9. Patience Fruit & Co. : Bouchées choco-croquantes

Photo courtoisie

On propose ici une nouvelle collation à base de CranFlakes, soit des flocons de canneberges déshydratés à basse température, sans sucre ajouté. Les collations sont offertes en 3 déclinaisons (chocolat noir 60 % cacao et noix de coco, chocolat au lait et chia et chocolat noir 60 % cacao et épices chaï).

♦ www.patiencefruitco.com

10. Näak : Poudre de grillons

Photo courtoisie

Cette jeune compagnie diversifie son portefeuille en ajoutant de la poudre de grillons à ses barres de protéines. Versatile, la poudre s’ajoute aux desserts, muffins, biscuits et smoothies. 30 ml (2 c. à soupe) de poudre apporte 8 g de protéines.

♦ naakbar.com

L’Expo Manger Santé

L’Expo Manger Santé édition Québec se tiendra au 30 au 31 mars au Centre des congrès et, pour une première, l’Estrie accueillera son premier salon en mai prochain. Pour découvrir le calendrier des conférences et ateliers, on visite www.expomangersante.com.

J’y donnerai deux conférences :

Mes astuces pour réduire votre consommation de sodium à 14 h le vendredi 15 mars (Scène Santé)

Mes conseils pour adopter le régime méditerranéen et la place du vin dans une alimentation équilibrée le samedi 16 mars à 11 h (Scène Vivre) à Montréal et le samedi 30 mars à Québec

Au plaisir de vous rencontrer !