Apex Legends: déjà plus de 355 000 joueurs bannis

Respawn, qui est responsable du très populaire Apex Legends, a fait une petite mise à jour sur Reddit vendredi soir concernant certains bogues fâcheux mais aussi à propos des tricheurs.

La compagnie a déclaré qu’elle avait déjà banni plus de 355 000 joueurs grâce au service «Easy-Anti-Cheat», une application qui peut identifier les tricheurs dans les jeux multijoueurs, que ce soit sur Windows ou Mac. C’est un service controversé, mais qui semble être très apprécié par Respawn et plusieurs autres développeurs.

«Le service fonctionne, mais la lutte contre les tricheurs est une guerre où nous devons continuer à nous adapter et rester très vigilants. Nous prenons très au sérieux les tricheurs et attachons une grande importance à la santé d’Apex Legends pour tous les joueurs», peut-on lire dans leur communiqué.

PCGamer souligne également que Respawn est au courant des spammers qui se manifestent durant la sélection de personnage. Selon les commentaires sous la publication Reddit, c'est un très gros problème qui embête beaucoup de gamers.

Respawn avoue qu’elle devra garder ses plans plutôt secrets pour ne pas aider les tricheurs, mais a quand même dévoilé quelques changements qui auront lieu. Plus d’experts, chez EA et de l’extérieur, seront consulté afin d’en apprendre plus. L’équipe anti-triche sera aussi agrandie, et une fonction de signalement sur PC qui envoie l’info directement à Easy-Anti-Cheat sera intégrée.