Bianca Andreescu et Denis Shapovalov convaincants

Les Canadiens Denis Shapovalov et Bianca Andreescu n’ont pas éprouvé trop d’ennuis à remporter leur match respectif au tournoi d’Indian Wells, en Californie, dimanche.

Chez les femmes, Andreescu a dominé la Suisse Stefanie Vogele 6-1 et 6-2 pour avancer en huitième de finale. La gagnante n’a mis que 56 minutes pour venir à bout de la 109e joueuse au monde. La détentrice du 60e rang du circuit de la WTA a réalisé quatre bris en sept occasions et claqué cinq des six as du duel. La gagnante a mis la main sur 56 des 87 points disputés, conservant un pourcentage d’efficacité de 69 % sur son service initial.

La représentante de l’unifolié connaît un début d’année étincelant en vertu d’une fiche de 24-3, toutes compétitions confondues. À l’étape suivante, elle croisera le fer avec la Chinoise Qiang Wang, qui occupe la 18e place de la WTA et qui a vaincu la Belge Elise Mertens 7-6 (4), 6-7 (4) et 6-3. Les deux athlètes en seront à leur premier duel au sein du circuit.

Gros match à venir

Pour sa part, Shapovalov a vaincu l’Américain Steve Johnson 6-3 et 6-4 dans un choc de deuxième tour, rejoignant ainsi ses compatriotes Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime dans le groupe de joueurs se retrouvant au troisième tour.

Le vainqueur, 24e favori du tournoi et 25e joueur de l’ATP, a réussi huit as et commis quatre doubles fautes. Il a réalisé les deux bris du match et empoché 68 points, comparativement à 54 pour Johnson, 68e de la planète.

Lors de son prochain affrontement, l’Ontarien n’aura pas la vie facile, car il en découdra avec la 10e tête de série, le Croate Marin Cilic. Il s’agira de la deuxième confrontation opposant les deux hommes. L’an passé, l’Européen s’était imposé 6-4 et 6-2 en ronde des 32 à Bâle, en Suisse.