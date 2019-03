C’est arrivé la semaine du 10 mars

Inauguration du pont-tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine, un exploit de génie civil qui permet de traverser le fleuve Saint-Laurent sous sa surface. Long de 5897 m, il est bâti au coût de 75 millions de dollars et est baptisé en l’honneur du célèbre personnage politique du Canada français. Malheureusement, 300 familles de l’ancien village de Longue-Pointe sont expropriées pour accomplir le projet. En effet, on décide de bâtir le tunnel à l’endroit où le fleuve est plus étroit et plus facile à lier à la rive sud, grâce aux îles de Boucherville.