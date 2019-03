Chanter en pédalant

Bouger au rythme de la musique engendre différents bienfaits, mais voilà que maintenant, on chante en pédalant avec l’entraînement Spin 2 Sing !

Certains cyclistes n’hésitent pas à lâcher leur guidon pour taper dans leurs mains et même danser sur place. Il ne manque que la boule disco et un micro qui s’ajouteront peut-être bientôt.

Par exemple, pendant les couplets, la résistance augmente et la vitesse baisse, alors que pendant le refrain ou un solo de guitare endiablé, les cyclistes se donnent à font en chantant, augmentant le rythme et diminuant la résistance. Certains en perdent la voix !

« C’est capoté à quel point j’ai plus chaud, je sue plus que lors d’un cours régulier. On a l’impression de moins se donner, mais parce qu’on chante, on fournit un effort supplémentaire », indique Mme Marchand.