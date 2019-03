Contrat en poche, Quinn Hughes pourrait jouer cette semaine

Les Canucks de Vancouver ont accordé dimanche un contrat d’entrée de trois ans au défenseur Quinn Hughes, qui pourrait effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette semaine.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. D’après le réseau Sportsnet, le joueur de 19 ans débarquera en Colombie-Britannique mardi et se soumettra à des tests physiques. Un examen d’imagerie par résonance magnétique pour vérifier l’état de sa cheville sera aussi réalisé et sa participation au match du lendemain contre les Rangers de New York demeure incertaine.

Frère de l’attaquant Jack Hughes, qui est pressenti pour être sélectionné au premier rang du prochain repêchage, l’arrière a été choisi au septième échelon par Vancouver en 2018. Cette saison, il a récolté cinq buts et 28 mentions d’aide pour 33 points en 32 rencontres avec les Wolverines de l’Université Michigan. Un an auparavant, il avait amassé 29 points en 37 sorties avec cette formation.

Quinn Hughes a aidé les États-Unis à remporter la médaille d’argent au dernier Championnat du monde de hockey junior.