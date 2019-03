David Lemieux est près d’une entente

Le Québécois David Lemieux devrait disputer son prochain combat le 4 mai à Las Vegas en sous-carte du gala mettant en vedette Saul «Canelo» Alvarez et Daniel Jacobs. Toutefois, rien n’est encore ficelé à 100 %.

Lemieux (40-4-0, 34 K.-O.) avait dû se retirer du combat prévu contre Tureano Johnson le 15 décembre dernier en raison de problèmes de santé. Son dernier combat remonte au 15 septembre dernier alors qu’il avait vaincu Gary O’Sullivan à la suite d’un percutant K.-O.

«Je peux vous dire qu’hier, je me suis couché tard, a souligné le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, dimanche lors de l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN. On est très proches et sur le seuil de pouvoir vous annoncer le prochain combat de David Lemieux et on espère qu’il va pouvoir boxer le 4 mai à Las Vegas en sous-carte de Canelo contre Jacobs, un très grand combat.

«C’est un dossier compliqué, car plusieurs autres de nos boxeurs devraient boxer sur cette carte ou cette fin de semaine-là.»

Lemieux pourrait affronter l'Anglais John Ryder pour l'occasion.

Le Québécois Steven Butler semble faire partie de ces négociations et devrait lui aussi boxer à Las Vegas.

Le retour de Simon Kean

De son côté, le Québécois Simon Kean (15-1-0, 14 K.-O.) remontera dans l’arène samedi prochain alors qu’Eye of the Tiger Management présentera deux galas la même journée au Casino de Montréal.

Pour l’occasion, Kean croisera le fer avec l’Argentin Rogelio Omar Rossi (20-7-1, 13 K.-O.). Ce dernier s’est déjà battu dans un combat de championnat du monde, il y a de ça plusieurs années.

«On est confiants, mais personnellement je suis inquiet, a souligné Estephan. On ne sait jamais comment un boxeur peut réagir après une défaite comme Simon a eu à Québec contre Dillon Carman. Il va falloir voir comment il va réagir dans le ring dès le début. J’ai vraiment hâte de voir ce combat et de voir comment Simon va s’y prendre.»

Kean a été contraint à l’inactivité à la suite de sa défaite par K.-O. face à Dillon Carman en octobre dernier à Québec.

Au total, Eye of the Tiger Management présentera 13 combats, séparés en deux galas, le 16 mars prochain.