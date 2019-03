Des citoyens ne veulent pas 6000 cochons de plus

Déjà au cœur d’une région qui regroupe près de la moitié des cochons du Québec, plusieurs citoyens d’Adstock, près de Thetford Mines, craignent un projet de mégaporcherie de 7500 bêtes. Celle-ci a pour but de remplacer une ferme qui en abritait cinq fois moins.

« Je suis le plus proche. J’ai acheté il y a quatre ans et j’ai mis 40 000 $ sur ma maison. Ma conjointe est enceinte d’un deuxième enfant. (...) C’est d’une ampleur épouvantable. C’est clair que je déménage. Je ne vais pas élever ma famille là-dedans », lance-t-il.

« On n’a pas besoin de ça ici. On vit beaucoup de stress », ajoute M. Lessard qui se dit capable de cohabiter avec les porcheries déjà existantes, mais qui croit que la situation sera complètement différente avec l’ajout de 6000 bêtes, un chiffre confirmé par le promoteur.

D’après Serge Grenier, qui est aussi préoccupé par l’épandage, les lacs voisins et la qualité de l’eau potable, « c’est l’équivalent de 15 porcheries sur la même ferme. Nous avons écrit à la MRC pour faire part de notre opposition au projet ».

À son sens, le projet est déraisonnable. « La santé et la qualité de vie des citoyens doivent être respectées. Les promoteurs ont des droits, mais nous aussi », précise M. Grenier.

Selon le ministère de l’Agriculture (MAPAQ), 48 % des producteurs de porcs se trouvent dans la région de Chaudière-Appalaches, et 21 % en Montérégie. Le Québec est le 1er producteur de porcs d’abattage au Canada. De plus, la production québécoise comble de 25 à 30 % de la consommation canadienne.

« On comprend leur inquétudes »

« On a travaillé avec les citoyens lors des consultations publiques. On comprend leurs inquiétudes. Il n’y a pas un consensus social chez nous actuellement. Il faut que ça respecte la réglementation municipale et les règlements de zonage. Le reste, c’est la MRC qui a pris le relais », a prudemment expliqué le maire Pascal Binet. Ce dernier n’était pas en mesure d’établir un échéancier des étapes à venir.

Quelques-uns d’entre eux ont rencontré lundi dernier la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours. « C’était important pour moi de les écouter. Ils m’ont informée parce que je n’étais pas au courant. C’est un dossier important et on va faire nos vérifications », a confié la députée, qui n’avait pas encore discuté avec le promoteur Rénald Roy.

« Je ne m’occupe pas des permis, mais moi j’en suis au financement », a lancé M. Roy, expliquant qu’il n’avait pas le choix d’augmenter sa production « non rentable » pour le moment.

Du côté du regroupement des Éleveurs de porcs du Québec, on indique que l’installation envisagée serait « plus grosse que la moyenne » au Québec, mais « pas exceptionnelle », selon le responsable des affaires publiques, Merlin Trottier-Picard.

DES RÉACTIONS

« Ce qu’on me dit, c’est qu’il y a 1500 têtes et on veut monter à 7500. »

— Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Actuellement, la production porcine est très difficile. On exporte 70 % de notre production et le coût de production ici est un peu plus dispendieux. Le marché est complètement ouvert. Au Costco, c’est souvent du porc américain. »

— Jacques Faucher, Centre de développement du porc du Québec

« Est-ce raisonnable ? Avons-nous fait notre part ? »

— Serge Grenier, citoyen

« C’est la vue que je vais avoir devant chez moi. J’ai deux enfants. Je fais de la soudure et j’ai tout rénové mon hangar. Quand ils étendent, ce n’est pas bon pour faire venir du monde ici. Je ne veux pas déménager, mais on va le sentir dix fois plus. »

— Éric Vachon, voisin

« Actuellement, ce n’est pas rentable. Il n’y a presque rien. Je comprends très bien les citoyens. Il y a de nouveaux voisins. Les gens ont vendu leur maison et, dans les rangs, ce ne sont plus des cultivateurs. C’est normal que ça chauffe. Nous aussi on se pose des questions. Les coûts grimpent plus vite que les profits. »