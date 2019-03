Des snowbirds seront expulsés de leur paradis

Avertis de leur expulsion imminente d’un parc de maisons mobiles en Floride, des centaines de retraités québécois craignent de perdre plusieurs milliers de dollars en plus de laisser leur seconde famille derrière eux.

« On ne dort pas. J’ai pleuré quand je l’ai appris. C’était comme si une bombe m’était tombée sur la tête », confie au Journal Danielle Tear, 60 ans, encore démolie de la nouvelle apprise le 3 mars.

Ce parc pour maisons mobiles et roulottes accueille les 55 ans et plus, près de Homestead, en Floride.