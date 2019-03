Il produit du sirop d’érable pour les coureurs

Un producteur de sirop d’érable de la Montérégie n’a plus assez de ses 7 000 entailles pour produire un gel énergétique destiné aux athlètes de haute performance.

Ce printemps, Mario Plouffe prévoit acheter du sirop d’érable à d’autres producteurs acéricoles pour produire ses sachets de gel de sirop d’érable, destinés à être consommés avant et pendant les efforts intenses.

Il estime que la demande double chaque année depuis la mise en marché du produit en 2015. Son gel, nommé Brix, est maintenant distribué dans 200 points de vente au Canada dans de petits sachets de 38 grammes. Il songe maintenant à agrandir son terrain à l’Érablière au Boisé du Lac, située à Abbotsford sur le mont Yamaska, pour en produire davantage.

Mario Plouffe est lui-même un passionné de course en sentiers et s’entraîne sur le mont Yamaska. Ce sont ses amis coureurs qui l’ont convaincu de mettre sa création en marché.

Sirop

Le sachet de Brix est essentiellement composé d’une version épaissie de sirop d’érable, qui ne se cristallise pas. Sans dévoiler la recette, l’homme de 48 ans explique combiner différents sirops afin de pouvoir augmenter la température de cuisson.

Le produit final passe très vite dans le sang.

«À la base, ça nous prend un sucre pour avoir de l’énergie rapide et augmenter notre réserve de glycogène. L’avantage du sirop d’érable, c’est qu’il contient des minéraux et des électrolytes», a-t-il expliqué.

Mario Plouffe a inventé ce produit en 2013, car les gels énergétiques sur le marché irritaient son estomac. Il a ainsi développé un produit naturel qui lui permettrait de joindre ses deux passions.

Il a par ailleurs lancé dans les derniers mois une deuxième saveur, qui combine le sirop d’érable à un sel de l’Himalaya.

Nutrition

Selon la nutritionniste Mélanie Olivier, le glucose du sirop d’érable est plus doux sur le système digestif que d’autres compositions moins naturelles.

«Ça règle beaucoup de problèmes pour les gens qui ne tolèrent pas bien les autres gels», a-t-elle expliqué.

Elle précise tout de même que l’effort doit être assez intense pour justifier la prise d’un tel produit.

«Un 5 km, on est capable de faire ça à l’eau claire», a-t-elle illustré.

Plus d’un sachet

La coureuse Sandra Clusiau, de Saint-Basile-le-Grand, consomme des sachets de Brix depuis 2 ans. Elle en prend un 30 minutes avant de partir, puis récidive aux 5 à 7 kilomètres de course, dépendamment du trajet.

«C’est pour m’empêcher d’avoir un "down" et avoir de l’énergie jusqu’au bout. C’est plus pour prévenir la fatigue», a-t-elle dit.

Elle estime maintenant se sentir fatiguée plus rapidement quand elle ne consomme pas son sirop d’érable.