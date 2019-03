La routine santé de Jean-Philippe Cyr

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Reconnu pour ses recettes véganes, qu’il popularise notamment sur les réseaux sociaux, le chef Jean-Philippe Cyr est un adepte de yoga, de méditation et d’entraînement en salle.

« Tous les matins, je me lève vers 5 h 30, je fais de la méditation et des exercices de respiration. Je le conseille vraiment aux gens, même si ce n’est que deux minutes, c’est très bon pour le système nerveux », affirme le chef cuisinier de 44 ans, qui a adopté un régime végane il y a près de six ans.

Pour maintenir un rythme de vie sain, il confie se coucher tôt, manger végétalien, boire peu d’alcool, en plus de s’entraîner quatre à cinq fois par semaine. « Je ne me suis jamais senti aussi en forme que présentement ! » lance-t-il.

Celui qui s’est fait connaître grâce à son site La cuisine de Jean-Philippe sort aussi marcher une demi-heure quotidiennement, en compagnie de ses deux chiens.

As-tu des objectifs d’entraînement ?

Même s’il se rend au gym plusieurs fois par semaine, Jean-Philippe admet ne suivre aucun programme précis. En plus de travailler son « cardio », il s’entraîne en musculation, alors que ses routines varient régulièrement.

« S’il faut que j’aille au gym à la même heure chaque jour, c’est certain que je n’irai pas. J’y vais quand j’ai le goût et j’ai le goût pratiquement tous les jours de la semaine », mentionne-t-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Son truc pour rester motivé, c’est « d’embarquer dans la voiture », dit-il en riant. « Une fois que j’ai fait ça, c’est comme une routine. Tu te dis : je vais y aller une dizaine de minutes, mais en arrivant là-bas, tu en fais toujours plus que ça ! » lance-t-il.

Pour Jean-Philippe, le fait d’être entouré lui donne aussi un élan supplémentaire. « Si je m’entraînais chez moi, c’est certain que je ne m’entraînerais pas souvent », admet-il.

Le cuisinier confie aussi terminer ses entraînements sur une note positive, question de l’inciter à revenir. « Il faut que j’assimile l’entraînement comme quelque chose de facile et de plaisant. J’essaie aussi de me garder un peu d’énergie pour le lendemain. Ainsi, ça me donne envie d’y retourner le lendemain », poursuit-il.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Dans la cuisine de Jean-Philippe, on retrouve des aliments sains et simples. « Il ne faut pas se casser la tête. Il suffit de choisir des aliments de qualité », dit-il.

Ainsi, au dîner, il privilégie les soupes « consistantes » à base de riz brun et de lentilles, notamment, qu’il accompagne de crudités et d’humus.

En soirée, il se concocte une salade garnie de laitue Boston et de légumes. Son secret ? Les épices à steak et le sirop de balsamique. « Peu importe ce que je vais manger, je vais l’accompagner d’une grosse salade. Ainsi, si je mange de la pizza, je serai moins porté à en manger une grosse portion », précise-t-il.

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Originaire de la ville de Québec, Jean-Philippe y revient régulièrement. Chaque fois, il fait un détour vers Lévis, au restaurant végétarien Le Soixante 5, situé dans la Côte du Passage, un incontournable selon lui.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Marcher, en compagnie de ses chiens !