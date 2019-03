La séquence des Bruins prend fin

Jared McCann a réalisé un doublé, dimanche soir à Pittsburgh, pavant la voie à un gain de 4 à 2 des Penguins aux dépens des Bruins de Boston, qui ont vu leur série de 19 parties avec au moins un point stoppée.

La formation du Massachusetts a subi son premier revers en temps réglementaire depuis le 19 janvier, quand elle s’était inclinée devant les Rangers de New York. Pour leur part, les Penguins se sont hissés au troisième rang de la section Métropolitaine et accusent un retard de deux points sur le deuxième échelon détenu par les Islanders de New York.

Nick Bjugstad a permis aux favoris locaux de prendre les devants après 93 secondes de jeu. McCann a ensuite profité d’une erreur de David Krejci pour déjouer Jaroslav Halak en échappée lors d’une infériorité numérique plus tard dans la période initiale.

Jake Guentzel a capitalisé sur une attaque massive durant l’engagement médian, tandis que McCann a complété sa soirée de travail en marquant dans un filet désert. Sidney Crosby a obtenu une mention d’aide. Matthew Murray a repoussé 39 tirs.

Pour les Bruins, qui avaient vaincu les Sénateurs d’Ottawa la veille, Krejci et John Moore - ce dernier avec 1 min 01 s à écouler au troisième tiers – ont enfilé l’aiguille. Halak a totalisé 33 arrêts.

Et de sept pour les Capitals

L’attaquant Carl Hagelin a brisé l’égalité tard en deuxième période, menant les Capitals de Washington vers un gain de 3 à 1 contre les Jets de Winnipeg dans la capitale américaine.

Les champions en titre de la coupe Stanley ont savouré une septième victoire d’affilée et demeurent au sommet de la section Métropolitaine avec 89 points. C’est quatre de plus que les Islanders de New York.

Nicklas Backstrom avait lancé les favoris locaux en avant à la cinquième minute de la partie, mais Mathieu Perreault a touché la cible face à son ancienne organisation pour créer l’impasse quelques instants plus tard.

L’ancien du Canadien de Montréal Lars Eller a fait scintiller la lumière rouge pour la 10e fois de la campagne en poussant le disque dans une cage abandonnée en fin de match.

Alexander Ovechkin a été blanchi, décochant un seul tir en 19 min 12 s. Pheonix Copley a réalisé 33 arrêts.

Chez les Jets, qui avaient varlopé les Hurricanes en Caroline 8 à 1 vendredi, Connor Hellebuyck a stoppé 15 tirs.

La course aux séries

Ça va encore mal pour le Canadien

La situation ne s’améliore pas pour le Canadien. Avec la victoire des Penguins face aux Bruins, le Tricolore accuse quatre points de retard sur Pittsburgh, qui a joué un match de moins et qui peut viser le deuxième rang de sa section. Montréal demeure derrière les Hurricanes et les Blue Jackets, inactifs dimanche.

À surveiller lundi soir

Pendant que le Canadien est en congé, les Blue Jackets tenteront d’augmenter leur avance sur la formation montréalaise. Les Maple Leafs voudront quant à eux se rapprocher des Bruins et du deuxième rang de la section Atlantique.

Matchs à surveiller

Lightning c. Maple Leafs, 19 h

Blue Jackets c. Islanders, 19 h

Hurricanes c. Avalanche, 21 h