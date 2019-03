Les Canadiennes en grande finale

Les Canadiennes de Montréal se sont taillé une place en finale de la coupe Clarkson, dimanche, en défaisant le Thunder de Markham par la marque de 5 à 0, au Complexe sportif Bell de Brossard.

La troupe montréalaise avait perdu le match numéro 2 la veille, mais avait remporté le premier duel de la série 2 de 3 vendredi contre les championnes en titre.

Il s’agit d’une première présence en finale de la Ligue canadienne de hockey féminin pour les Canadiennes depuis leur dernière conquête en 2017.

Emerance Maschmeyer a été parfaite devant la cage montréalaise dimanche, repoussant les 17 lancers du Thunder.

Beaucoup plus occupée, sa vis-à-vis Erica Howe a cédé cinq fois en 35 tirs.

Jill Saulnier et Hilary Knight ont été les attaquantes les plus prolifiques de la rencontre avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide chacune.

Mélodie Daoust, Lauriane Rougeau et Tracy-Ann Lavigne ont aussi fait bouger les cordages.

Les Canadiennes affronteront l’Inferno de Calgary, qui a éliminé les Furies de Toronto dimanche, en finale le 24 mars, à Toronto. Le club montréalais a présenté une fiche de 2-4 contre la formation albertaine cette saison.