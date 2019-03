Nouvelle bande-annonce de Shenmue 3

La chaine YouTube officielle de Shenmue 3 a partagé hier une nouvelle bande-annonce du jeu, où l’on peut voir le protagoniste Ryo Hazuki s’entrainer au combat.

C’est dans le cadre de la conférence Magic (Monaco Anime Game International Conferences) 2019 que la bande-annonce de gameplay a été dévoilée. Selon le site DualShockers, ce n’est qu’une petite partie d’une plus grande annonce qui arrivera plus tard.

Sur YouTube, les commentaires sont majoritairement positifs pour les fans de Shenmnue qui attendent une suite depuis plus d’une décennie. Pour quelqu’un de moins initié, le look des personnages peut être un peu douteux, mais pour les fans, ça semble être très apprécié.

Shenmue 3 avait lancé une campagne de sociofinancement sur Kickstarter en 2015, atteignant son objectif de 2 millions de dollars en moins de huit heures. Le jeu devait sortir pour la fin 2017, mais son lancement a été repoussé au 27 août 2019 (Windows, PS4).

Vous pouvez jouer à Shenmue et Shenmue 2 sur Windows, Xbox One et PS4 en attendant.