Passeriez-vous votre enfant à un pédophile?

Vous aurez un accès privilégié à la personne la plus célèbre sur Terre. Et vous pourrez avoir une idée de ce que c’est que d’être une star vénérée dans le monde entier.

Il m’a cité une phrase de l’écrivain anglais G. K. Chesterton : « Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n’est pas qu’ils ne croient plus en rien, c’est qu’ils sont prêts à croire en tout. »

On ne croit plus en Dieu. On ne croit plus aux grandes utopies révolutionnaires. On ne croit plus aux politiciens.