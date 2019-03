Pierre-Yves Lord et Pascale Picard interprètent «Shallow» et c'est magnifique

Vous ne pouvez vous empêcher de chantonner la chanson Shallow du film A Star is Born depuis la cérémonie des Oscars? Vous n’êtes visiblement pas les seuls!

Après Cœur de pirate et sa fille, c’est au tour de Pierre-Yves Lord et Pascale Picard de gâter les internautes en partageant leur propre version de la pièce originalement interprétée par Lady Gaga et Bradley Cooper.

«On la chante dans nos chars et partout, tout le temps, donc il fallait que ça sorte», a mentionné Pierre-Yves Lord dans la publication Facebook.

Pour l’occasion, le duo est accompagné de la violoncelliste Marie-Pier Gagné et de sa marmaille, qui forme d’ailleurs une très jolie chorale de «Shalala» pour le refrain final. Difficile de ne pas sourire!

La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, a été vue à plus de 100 000 reprises. Ce succès incitera-t-il le duo Lord-Picard à nous partager d’autres chansons? On l’espère!