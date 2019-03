Que nous réserve donc Catherine Fournier?

Que nous réserve Catherine Fournier par son annonce, très attendue, de lundi matin?

La députée de Marie-Victorin tiendra tout le Québec politique en haleine jusqu’à demain matin.

J’entends toutes sortes de spéculations. Certains me disent qu’elle pourrait passer à la CAQ.

Pantoute. Je ne crois pas à cela.

Retourner aux études? Hahaha! Est bonne. Je ne pense pas.

Passer chez les QSistes? J'en doute beaucoup. Elle a tenu des mots durs envers ce parti dans le passé.

Si j’avais un vieux deux dollars à parier, j’opterais pour le fait que celle-ci siégera à titre de députée indépendante.

Ah. Pourquoi?

Andreanne Lemire / Agence QMI

Pour passer à autre chose. Tsé, fonder quelque chose d’autre, en marge du Parti québécois. Genre, avec un Jean-Martin Aussant.

C’est mon feeling. Mais ça, c'est juste moi...

Je ne doute pas des convictions indépendantistes de Catherine Fournier. Aussi, cette députée, intègre, a insisté plus d’une fois sur l’importance de la probité. Comme celle de ses convictions.

Et si elle en était venue à la conviction que le PQ n’est plus réformable de l’intérieur, que ce véhicule politique a fait son temps?

Elle ne serait pas la seule à le penser au sein du PQ. Cette discussion a déjà été entamée par certains militants et ex-candidats depuis un certain temps. Catherine Fournier est-elle allée au bout de son engagement au sein du PQ? Était-elle de ceux et celles qui ont exploré la possibilité de re-fonder, de rebrasser le tout de l'intérieur? Pour se rendre compte que cette avenue rencontrait beaucoup de résistance? Trop?

Est-ce une bonne idée que de recommencer encore, à côté du PQ?

On le saura demain.

Mais je vous le dis, je parierais un vieux deux là-dessus, sur un nouveau projet...