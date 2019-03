Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'écrase avec 157 personnes à bord

NAIROBI, Kenya | Un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines, avec à son bord 149 passagers et 8 membres d’équipage, qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi, s’est écrasé dimanche matin peu après le décollage, a annoncé la compagnie éthiopienne.

«Nous confirmons que notre vol ET 302 d’Addis Abeba à Nairobi a été impliqué dans un accident aujourd’hui», a déclaré la compagnie dans un communiqué.

«On pense qu’il y avait 149 passagers et huit membres d’équipage à bord, mais nous sommes actuellement en train de confirmer les détails du manifeste des passagers de ce vol», a-t-elle ajouté.

«Les opérations de recherche et de secours sont en cours et nous n’avons aucune information confirmée concernant des survivants ou d’éventuelles victimes», a indiqué la compagnie.

L’appareil avait décollé à 8 h 38 (1 h 38 à Montréal) de l’aéroport international Bole d’Addis Abeba et «perdu le contact» six minutes plus tard, selon la même source.

Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a indiqué dans un tweet «vouloir exprimer ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches bien aimés sur le vol régulier d’un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines à destination de Nairobi, au Kenya, ce matin».