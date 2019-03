Un rare Québécois dans la OHL

« Les marchés sont plus gros en Ontario, c’est une question de population. Je dirais que la plus grosse différence entre la LHJMQ et la OHL, c’est des mathématiques. Dans la OHL, il y a de plus grandes villes, de plus gros budgets, de plus gros amphithéâtres et un plus gros bassin de joueurs. Le coaching au Québec est excellent, on n’a rien à envier à l’Ontario. »