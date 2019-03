Une 4e position pour le Rouge et Or au Championnat canadien d’athlétisme

L’équipe féminine du Rouge et Or de l’Université Laval a obtenu le meilleur résultat de son histoire en terminant en 4e position du classement par équipe au championnat canadien d’athlétisme présenté à l’Université du Manitoba en fin de semaine.

Le Rouge et Or a terminé à trois points des Blues de Toronto et de la médaille de bronze. Le meilleur résultat avait été une 8e place acquise il y a deux ans.

L’épreuve du 1500m a été déterminante. Aurélie Dubé-Lavoie a terminé en 3e place suivie de sa coéquipière Catherine Beauchemin. Jessy Lacourse a croisé le fil d’arrivée en 8e position. Ces résultats ont permis au Rouge et Or d’amasser 12 points.

Lacourse a gagné la seule médaille du Rouge et Or en remportant l’épreuve du 3000m. Dubé-Lavoie a mérité l’argent aux 1500 en signant un chrono de 4 min 22 s 32 pour établir un record d’équipe.

Les deux médaillées ont uni leurs efforts à ceux de Beauchemin et de Caroline Pomerleau pour remporter la médaille d’argent aux 4X800m. Leur temps de 8 min 50 s 03 constitue un nouveau record du RSEQ. Noémie Jeffrey a complété la récolte chez les femmes avec une 3e position au lancer du marteau avec un jet de 17 m 55.

Chez les hommes, le Rouge et Or a terminé au 7e rang avec une récolte de 34 points. Jean-Simon Desgagnés s’est signalé avec des médailles d’argent aux 1500m et 3000m. Simon Beaulieu est aussi monté sur la deuxième marche du podium au concours du poids avec un lancer de 16 m 41

« La quatrième place des filles fut une très belle surprise, a mentionné l’entraîneur-chef Joël Bourgeois. On s’attendait à ce que ce soit possible, mais il fallait quand même exécuter. C’est facile de regarder les résultats après et dire qu’on s’y attendait, mais il faut le faire! »

« Du côté masculin, on a eu quelques superbes performances, mais quelques déceptions aussi, de poursuivre Bourgeois. On était classés quatrièmes en arrivant ici, mais c’était très serré entre la troisième et la septième.»

Les Gryphons de Guelph ont remporté les bannières féminine et masculine.