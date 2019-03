11 choses que tous les Montréalais (ou presque) ont trop hâte de faire au printemps

Quand le printemps arrive, Montréal se réveille tranquillement. Les rues sont bondées, la neige fond... Tout est plus doux.

L’heure est venue de renouer avec ces activités que les Montréalais ne font qu’à l’arrivée du beau temps.

Voici donc 11 choses que tous les Montréalais (ou presque) ont trop hâte de faire ce printemps!

1. Boire un café sur la terrasse du Olimpico

L’institution montréalaise accueille les amateurs de cafés depuis 1970. Faire un arrêt pour boire un cappuccino sur sa petite terrasse en bois est un incontournable quand il fait soleil.

124 rue Saint-Viateur ouest

2. Monter le mont Royal

Montréal est encore plus belle vu du sommet du mont Royal. Quand le beau temps se pointe le bout du nez, c’est le moment parfait pour faire une petite balade et monter jusqu’au chalet du Mont-Royal pour prendre quelques clichés.

3. Faire une balade à vélo sur le bord du canal de Lachine

La saison des BIXI est sur le point de débuter. C’est l’occasion d’organiser une petite escapade sur le bord du canal de Lachine avec votre tendre moitié.

4. Siroter une bière au Alexandraplatz

Le bar Alexandraplatz, situé dans le Mile-Ex, est ouvert seulement durant la période estivale. Sa réouverture est toujours un moment très attendue par les Montréalais.

6731 avenue de L’Esplanade

5. Manger un premier cornet au Bilboquet

L’arrivée de la crème glacée à la tire d’érable du Bilboquet est un évènement en soi. Ne ratez surtout pas la chance de vous sucrer le bec!

Plusieurs succursales

6. Faire la tournée des boutiques seconde main

Vous avez envie de vous procurer de nouveaux vêtements ou de nouveaux meubles sans vous ruiner? Faites donc la tournée des boutiques seconde main du boulevard Saint-Laurent. Vous ferez des trouvailles, c'est certain!

7. Boire un pichet sur la terrasse chauffée du Pub Sainte-Élisabeth

Enfilez votre plus beau manteau de jeans et dirigez-vous au pub St-Éli pour siroter une pinte de blonde pas chère. Ça sent l’été!

1412 rue Sainte-Élisabeth

8. Courir un 5 kilomètres au parc La Fontaine

Fini les entraînements au gym! Avec l’arrivée du printemps, vous pouvez maintenant bouger à l’extérieur sans craindre de vous blesser. Le parc La Fontaine est un magnifique endroit où aller bouger!

9. Préparer son balcon pour l’été

Installez des lumières, achetez quelques plantes, procurez-vous de nouveaux coussins... Un des petits bonheurs de l’arrivée du beau temps est certainement de rendre son balcon extra «Pinterest»!

10. Siroter un premier café glacé du Café Névé

Siroter un café glacé est une des premières choses à faire pour célébrer l’arrivée du beau temps. Celui du Café Névé est particulièrement délicieux! À mettre sur votre bucketlist!

Plusieurs succursales

11. Passer l’après-midi aux Tam Tams

Tous les dimanches où il fait beau, des fêtards se réunissent au pied du mont Royal afin de célébrer et de jouer de la musique ensemble. Un évènement incontournable du printemps montréalais.

