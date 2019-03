4 endroits où acheter de beaux t-shirts vintage comme ceux d'Elizabeth Rioux et Milaydie

Si vous avez vu la vidéo où l’on fouille dans la garde-robe d’Elizabeth Rioux, vous avez sûrement remarqué son amour pour les t-shirts vintage.

Elle partage son goût pour les chandails pour homme extra large qu’elle porte avec des shorts Levi’s écourtés, des «biker shorts» ou en robe.

Sa bonne amie, Milaydie, est aussi une adepte de ce style qui ne coûte pas très cher et est vraiment parfait pour l’été qui s’en vient.

On peut parfois être chanceux et trouver de beaux t-shirts rétro à bas prix dans des friperies comme le Village des valeurs, L’Armée du salut ou Renaissance. Toutefois, comme ces chandails ont tendance à partir assez vite, c’est un véritable coup de chance d’en trouver un dans ces boutiques.

Par chance, certaines boutiques en ligne se spécialisent dans le vintage et isolent pour nous les plus beaux morceaux rétro.

On vous a déniché quatre endroits où vous pourrez retrouver les t-shirts parfaits pour reproduire le style de ces influenceuses!

Kapara Vintage

La boutique seconde main québécoise offre sur sa boutique en ligne une panoplie de t-shirt vraiment cool de différentes marques comme BOCA, Tommy Hilfiger, etc. En plus, on encourage une compagnie d’ici! On vous suggère de les suivre sur Facebook et Instagram, puisqu’ils partagent en primeur les nouveautés qui arriveront sur leur site.

kapara vintage

Widows Blow

Si vous tripez sur les t-shirts rétro de moto, c’est sur la boutique etsy Widows Blow que vous allez trouver une sélection impressionnante de tees rétro véritables. Les pièces rares peuvent se vendre cher, mais on en retrouve dans toutes les gammes de prix.

widows blow

Market Place - ASOS

Vous connaissez certainement le site web ASOS, où l’on peut dénicher des vêtements neufs de plein de marques, mais saviez vous qu’on retrouve aussi sur le site une section de revente? Les clientes peuvent donc vendre sur le site plein de vêtements usagés et une ÉNORME collection de t-shirts rétro vraiment cool. En plus les prix ont vraiment du bon sens!

asos market

eBay

Un endroit où vous pouvez trouver de vraiment bons deals pour des perles rares est sans contredit eBay. À l’aide des moteurs de recherche très raffinés, vous pouvez trouver exactement LE vêtement que vous cherchiez, puisque vous pouvez limiter vos recherches par l’année, le style et bien sûr, la marque!

ebay

