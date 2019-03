5 essentiels pour un style impeccable à la cabane à sucre

Oubliez la chemise à carreaux! Alors, quoi porter à la cabane à sucre? Je vous propose cinq essentiels pour un look confortable, sans négliger la fashionista en vous!

Des bottes de pluie au manteau imperméable, voici donc cinq « must » à adopter pour un style impeccable, durant le temps des sucres.

Les bottes de pluie tendance avec Bogs

Photo courtoisie

Une expédition à la cabane à sucre, c’est aussi marcher dans les flaques d’eau et dans la boue! Troquez les espadrilles pour des bottes de pluie chics et tendances de chez Bogs. La collection printemps-été se renouvelle par de nouveaux modèles, mais aussi de nouveaux matériaux. Pour femmes, j’adore le modèle FLORA, à cent pour cent imperméable et doté de la technologie Durafresh, qui contrôle les odeurs indésirables. Les modèles pour enfants sont aussi adorables et hyper stylés! *Disponibles chez plusieurs détaillants comme La Cordée Plein Air. Pour consulter les autres ou magasiner en ligne, rendez-vous au https://www.bogsfootwear.ca à 90 $

Sac banane pour tout transporter en légèreté

Photo courtoisie

Au lieu du sac à main traditionnel que l’on doit traîner partout, pourquoi ne pas alléger sa promenade dans les bois avec un sac banane? Cet accessoire tout droit sorti aux années 90 fait un retour fulgurant cette saison. On y insère son portefeuille, ses clés, un gloss et hop, on attache le tout autour de la ceinture. Dans les boutiques Ardène, on y trouve plusieurs modèles, dont celui en faux cuir noir avec ceinture amovible. * Disponible dans les boutiques Ardène et en ligne au https://www.ardene.com/ à 14,50 $

Le legging passe-partout avec Lululemon

Photo courtoisie

Entre un legging et un jean, le choix est évident! Le legging est l’option la plus confortable pour manger et manger sans avoir besoin de détacher de bouton! Dans les contextes de loisirs, le legging est définitivement l’essentiel à posséder, car il est la pièce indémodable et passe-partout qui peut être porté avec plusieurs autres pièces. De la salle de sport à la cabane à sucre, c’est un must! Coup de cœur pour le modèle classique noir Wunder Under taille haute de la marque Lululemon. * Disponibles dans les boutiques Lululemon à 98 $

Le tricot coloré chez Sirens

Photo courtoisie

Qui dit beau temps, dit aussi couleurs! N’ayez pas peur de porter du rouge, du bleu ou encore du jaune! Dans les boutiques Sirens, j’ai fait la razzia de plusieurs tricots et chandails en solde et je suis tombé sur un superbe tricot multicolore long, qui s’agence parfaitement avec une paire de legging ou de denim. De plus, le confort est au rendez-vous avec ces chandails-tricots qui vous gardent encore au chaud, par ces temps encore frisquets. *Disponible dans les boutiques Sirens et en ligne au https://urban-planet.com à 24,99$

Le manteau versatile de Lolë

Photo courtoisie

Je suis tombée sous le charme des nouveaux manteaux Lolë, lancés juste à temps, ce printemps. Des trenchs, passant par les imperméables aux doudounes réversibles, ces manteaux sont adaptés pour les activités sportives comme pour les activités de loisir et s'adaptent à toutes les intempéries de la saison. En plus de résister à l'épreuve du temps, la plupart des modèles se compriment en une petite pochette! Génial, non?! *Disponible dans les boutiques Lolë et en ligne au https://ca-fr.lolelife.com de 129$ à 299$