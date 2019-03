GUILBAULT, Dr Georges-Henri



Le 7 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédé Dr Georges Henri Guilbault, médecin de Joliette, natif de St-Philippe d'Argenteuil. Il était l'époux de feu Françoise Giguère et le fils de feu Lucienne Mayer et feu Henri Guilbault.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Claire (Jean-Claude Boivin) et Marie-Thérèse, ses petits-enfants Francis, Hugo et Pierre-Marc et leur conjointe, ses arrière-petits-enfants Ema-Rose et Liam, autres parents et amis.Il a fait son cours classique au Séminaire de Ste-Thérèse et a obtenu son B.A. en 1947. Il a fait ses études de médecine à l'Université de Montréal et a été reçu médecin en 1954. Il a pratiqué à Montréal de 1954 à 1958, à Chomedey Laval de 1958 à 1967, à l'hôpital St-Charles et au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière de 1967 à 1992 en alcoolisme et toxicomanie (5A et 1D).La famille du Dr Georges Henri Guilbault vous accueillera le mercredi 13 mars à compter de 9h au :JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comLe service aura lieu le mercredi 13 mars à 11h à l'église de la paroisse Christ-Roi. L'inhumation se fera au cimetière de St-Philippe d'Argenteuil à une date ultérieure.En guise de témoignages de sympathie des dons à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière seraient appréciés.