Écoutez l’appel Mayday de l’atterrissage d’urgence de Transat

L’appel qu’a dû lancer le commandant du vol TS942 d’Air Transat, sur lequel se trouvaient de nombreux Québécois, avant de se poser d’urgence samedi à l’aéroport Newark Liberty a été dévoilé par le site spécialisé en aviation liveatc.com.

«Mayday, Mayday, Mayday! Nous avons un feu dans la soute à bagages, 189 passagers, 11 tonnes de carburant (24 250 livres), nous demanderons Newark», peut-on entendre dire le pilote d’une voix très calme dans ses communications radio, que vous pouvez également entendre dans la vidéo ci-dessus.

Plusieurs échanges techniques ont ensuite cours entre différents intervenants: la tour de contrôle, les contrôleurs aériens et d’autres pilotes.

Le commandant demande ensuite quelles sont les approches possibles afin d’atterrir à Newark. Des indications sur la météo en vue de l’atterrissage sont également données au pilote d’Air Transat.

À un autre moment, un responsable des opérations aériennes demande à un pilote d’un vol d’United, situé 10 miles au-devant de Transat de conserver sa vitesse, afin de lui laisser l’espace nécessaire dans le ciel.

Un contrôleur aérien demande ensuite au commandant de Transat la quantité de carburant qui reste dans l’appareil.

«Le carburant que nous avons actuellement est de 8.7, répond le pilote.

Contrôleur: 8700 livres?

Pilote : affirmatif»

Ainsi, les pilotes auraient largué une bonne quantité de carburant avant d’atterrir, une manœuvre fort probable, surtout si un incendie se déclare à bord d’un appareil.

«Je sais que vous êtes occupés»

En vue de la préparation pour l’atterrissage, mais surtout, pour l’intervention des services d’urgence au sol, on demande plus de précisions aux pilotes quant à l’incendie.

«Je sais que vous êtes occupés, mais on me demande si l’incendie est confirmé à bord ou s’il s’agit d’un avertissement?» demande un contrôleur.

«Nous avons eu un avertissement d’incendie. Nous avons effectué nos procédures afin d’éteindre le feu, mais nous avons toujours l’avertissement. Nous ne sommes pas certains qu’il s’agit d’un warning, ou d’un véritable feu dans la soute à bagages. Nous aurons besoin des camions de pompiers, et une inspection le plus vite possible. Nous ne sommes pas sûrs si on doit évacuer», rapporte le pilote.

«Tout le monde sera là et vous attendra, monsieur», assure le contrôleur aérien.

Un incendie dans une soute à bagages est très risqué dans un avion, parce qu’il est impossible pour le personnel de bord de l’éteindre, a indiqué en entrevue samedi Claude Fortin, de FORTAS aviation. Le carburant et l’oxygène dans un avion peuvent alimenter un incendie très rapidement.

On indique ensuite au pilote que l’appareil est un peu haut en altitude pour l’atterrissage. «Êtes-vous OK avec cette altitude?» demande le contrôleur.

«Ça devrait aller, on va essayer», rétorque le pilote.

Fumée visible

L’appareil aura finalement atterri sur la piste 4 droite à Newark.

Un atterrissage rapide et un peu brusque, a rapporté un Québécois à bord, en entrevue à TVA Nouvelles.

Une fois au sol, on demande au commandant d’éteindre les moteurs de l’appareil.

Les services d’urgence au sol indiquent ensuite que de la fumée sort de la soute à bagages. Ils conseillent donc d’évacuer.

Ainsi l’avion a rapidement été évacué. Les matelas de sécurité ont été déployés et les passagers ont pu sauter de l’appareil.

L’aéroport a cessé ses opérations pendant une trentaine de minutes en raison de cette urgence au sol.

Les passagers ont pu prendre un autre vol sur un autre appareil de Transat dépêché quelques heures plus tard.