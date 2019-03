En mode expansion un an après avoir frôlé la faillite

Un peu plus d’un an après avoir évité de peu la faillite, la chaîne québécoise de magasins de meubles Artemano reprend du mieux et envisage même une nouvelle incursion aux États-Unis ainsi qu’ailleurs au Canada.

Après avoir sauvé de la faillite le volet international des vélos en libre-service BIXI, l’homme d’affaires québécois Bruno Rodi a rescapé un autre fleuron québécois en permettant à la marque Artemano d’éviter la disparition, il y a un peu plus d’un an.

En novembre 2017, des centaines de clients ont eu la mauvaise surprise d’apprendre que les meubles qu’on leur avait vendus ne leur seraient peut-être pas livrés.

L’entreprise était alors en déroute, accumulant les pertes et les comptes impayés, et ce, malgré des tentatives de rationalisation. La compagnie québécoise, connue pour ses meubles exotiques, accusait alors une dette de 13 millions $.

Elle célébrait ses quinze ans et comptait huit magasins, après la fermeture de six autres boutiques à Toronto, Ottawa et Montréal.

En janvier 2018, M. Rodi, qui a fondé la marque de sofa Rodi à Longueuil il y a plus de 35 ans, mettait la main sur Artemano, convaincu de pouvoir ramener l’important détaillant sur la voie de la rentabilité.

« C’était un produit exceptionnel, unique, mais il y avait des problèmes de finance. On a pris cette compagnie et on a essayé de la moderniser. Maintenant, tous nos systèmes ont été revus. Notre nouveau site web s’en vient dans quelques semaines. Ça va bien. » Photo courtoisie

Fréquentes visites en Thaïlande

Le globe-trotter – il a visité tous les pays du monde et a visité chacun des 1092 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO – est allé lui-même visiter ses fournisseurs, en Asie du Sud-Est, notamment.

« Une chose qu’on a gardée avec la reprise d’Artemano, c’est qu’on continue d’aller en Thaïlande choisir chaque morceau employé pour la fabrication de nos tables de bois massif », affirme pour sa part Marc-Antoine Héroux, un ex-vérificateur de la firme Deloitte devenu directeur général de la marque.

« On attend neuf mois que les morceaux de bois sèchent, on les ramène ici pour des retouches, mais nos tables et nos bancs sont toujours composés d’une seule et unique pièce de bois », dit-il.

Remise sur les rails, l’entreprise songe maintenant à revoir son modèle d’affaires. Photo courtoisie

Le web ou la brique

Bruno Rodi et Marc-Antoine Héroux doivent décider au cours des prochains mois si Artemano deviendra principalement un produit disponible sur internet, ou principalement dans des magasins de « briques et de mortier », explique le propriétaire.

« C’est une industrie qui change. Ce que le web peut nous donner, c’est de montrer la centaine de tables uniques qu’on a dans l’entrepôt, ce qu’il est impossible de faire dans une salle de montre. En ce moment, on est un peu restreints par la taille du plancher de nos magasins. Et c’est quelque chose que les consommateurs de partout demandent. Avec le web, on peut aller partout. »

Déjà présent en Ontario et au Québec, Artemano souhaite ainsi reprendre ses activités dans les autres provinces et sur la côte est des États-Unis, où la marque demeure bien connue. Autant sur le web qu’en boutique.

« Le nord-est des États-Unis – Chicago, New York, Boston – ce sont des villes potentielles pour nous. Ce n’est pas pour demain matin, mais ça s’en vient », promet M. Rodi.