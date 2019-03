Gino Vannelli en spectacle à Montréal

Son 20e album, «Wilderness Road», sous le bras, Gino Vannelli offrira deux spectacles au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, les 26 et 27 avril prochains.

C’est le 5 avril que l’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, créateur des tubes «I Just Wanna Stop» et «Wild Horses» lancera ce 20e opus en carrière, lequel mettra en relief ses influences soul et jazz habituelles, teintées de touches du style «americana».

Sur «Wilderness Road», Gino Vannelli usera d’une approche plus narrative dans ses paroles, lesquelles raconteront des histoires qui lui tiennent à cœur. L’artiste, qui a écoulé plus de 10 millions d’albums au fil du temps, joue de la majorité des instruments sur ce disque qu’il lui aura fallu cinq ans à concevoir.

Les billets pour les concerts de Gino Vannelli à Montréal sont déjà en vente à la billetterie de la Place des Arts (www.placedesarts.com). Des forfaits V.I.P sont disponibles.