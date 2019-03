Huit individus possiblement armés arrêtés

LONGUEUIL - Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé l’arrestation de huit personnes, possiblement armées, dans la nuit de dimanche à lundi, dans le secteur de Saint-Hubert.

Les policiers ont été appelés à se rendre vers 22 h 30 dans un logement de la rue Grand Boulevard, concernant des individus possiblement armés d’armes à feu.

Un périmètre de sécurité a été érigé et une trentaine de locataires du bloc appartements ont été évacués par mesure de sécurité.

Vers 3 h 30, après négociation, sept hommes et une femme sont sortis du logement. Ils ont été arrêtés et conduit en centre de détention pour être interrogés. Ils pourraient faire face à des accusations de possession d’armes. Les huit individus sont âgés d’une vingtaine d’années et sont tous connus des services de police, a indiqué Mélanie Mercille, porte-parole du SPAL.

Aucune arme n’a été trouvée sur les suspects et la police attend un mandat de perquisition pour pouvoir entrer dans le logement.