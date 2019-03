Intervention musclée dans le métro: une enquête indépendante demandée

Une enquête indépendante sur l’intervention musclée de deux agents de la Société de transport de Montréal (STM) à la station de métro Villa-Maria, la semaine dernière, est nécessaire pour rétablir la confiance du public, selon le conseiller municipal indépendant Marvin Rotrand.

• À lire aussi: Vidéo virale d’une intervention musclée dans le métro

Une vidéo relayée sur les médias sociaux montre une altercation entre un homme non identifié et deux agents de sécurité l’assénant de coups de bâton télescopique. L’homme a ensuite pris la fuite et il n’y a pas eu d’arrestation. La STM a défendu l’intervention des agents, faite «en conformité». La personne «importunait d’autres clients» avec un ballon de basketball, n’avait pas de titre de transport et «a refusé de collaborer avec nos inspecteurs tout au long de l’intervention».

Aux yeux de M. Rotrand, la «force excessive» utilisée contre «quelqu'un qui ne résistait pas» n’est pas justifiée, indépendamment de l’infraction commise ou non. L’intervention aurait pu avoir des conséquences désastreuses puisqu’un train est passé à proximité de l’homme interpellé sur le quai, a signalé le conseiller municipal de Snowdon. «Il y a trop de cas ou des incidents mineurs deviennent des incidents violents», regrette celui qui a longtemps siégé sur le conseil d'administration de la STM.

Le président de la Ligue des Noirs du Québec, Dan Philip, s’est également dit «outré» par l’incident impliquant l'homme au teint mulâtre, un cas de «discrimination et de profilage racial» à ses yeux. Il réclame aussi une enquête indépendante, ainsi que la sanction des agents impliqués.

Sans commenter l’incident spécifique, Valérie Plante s’est dite ouverte à évaluer s’il y a place à l’amélioration.

«Si on peut améliorer la formation ou avoir des policiers dans le métro comme dans d’autres villes, c’est quelque chose qu’on peut considérer», a dit la mairesse de Montréal, sans toutefois prendre d’engagements à cet effet.

Les agents de sécurité ne relèvent pas du Commissaire à la déontologie policière et il «n’existe aucun moyen indépendant et impartial d’enquêter sur les plaintes des citoyens» dans des cas de violence, rappelle M. Rotrand, dans une lettre adressée au président actuel de la société, Philippe Schnobb, dont le «24 H» a obtenu copie.