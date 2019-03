Jack Eichel n’est pas content de sa suspension

L’attaquant des Sabres de Buffalo Jack Eichel n’est pas d’accord avec la décision du service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) de le suspendre pour deux joutes en raison d’une mise en échec à la tête.

L’incident est survenu lors d’une défaite de 3 à 0 contre l’Avalanche du Colorado, samedi. Eichel a violemment atteint la tête de Carl Soderberg en deuxième période. Il a d’ailleurs été puni pour son geste.

«C’est une décision de la ligue et évidemment, je dois la respecter, mais je suis en désaccord», a révélé Eichel aux médias après l’entraînement des siens, lundi. «Si on regarde le contact et le livre des règlements, je ne trouve pas qu’il y a une infraction. Ce n’est pas une mise en échec illégale.»

Le capitaine des Sabres a également indiqué que Soderberg est à blâmer sur la séquence.

«C’est en fait sa faute pour avoir mis sa tête là. J’essayais de faire un jeu. J’avais mes yeux sur la rondelle pour toute la séquence et j’ai même fait un jeu après le coup. C’est vraiment frustrant.»

Eichel en avait long à dire contre les autorités de la LNH.

«S’ils font une règle sur les coups à la tête, elle doit être très précise. Si tous les coups à la tête méritent une suspension, imposez des suspensions pour tous les coups à la tête. Pour le moment, c’est difficile, car ils choisissent ce qu’ils croient être une suspension.»

Housley soutient son joueur

L’entraîneur-chef des Sabres, Phil Housley, a tenu un discours similaire à celui d’Eichel lors de sa conférence de presse de lundi.

«Je ne suis pas d’accord avec la décision», a-t-il indiqué. «Nous devons cependant vivre avec cela et je vais seulement prononcer ces mots.»

La perte d’Eichel s’avère un dur coup pour la formation de Buffalo. Celle-ci lutte désespérément pour une place en séries dans l’Association de l’Est. Avant les matchs de lundi, les Sabres accusaient un retard de 10 points sur les Blue Jackets de Columbus et la dernière place pour les éliminatoires.

Le meilleur pointeur de l’équipe ratera les affrontements contre les Stars de Dallas (mardi) et les Penguins de Pittsburgh (jeudi). Des défaites lors de ces deux duels pourraient sonner le glas des Sabres.