Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

La fin des terres

Ce film de 76 minutes de Loïc Darses donne la parole à 17 jeunes qui n’ont pas eu la chance de voter au référendum de 1995. Parmi ceux-ci on retrouve entre autres la chroniqueuse Maïtée Labrecque-Saganash, le musicien Jean-François Ruel (Yes McCan), la comédienne Léane Labrèche-Dor et le chroniqueur Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ils mettent des mots sur différentes situations qui ont été plus ou moins réussi par la génération précédente, telles que la place des Autochtones, la question nationale, l’environnement, etc.

Ce soir à 20h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Je sors

Théâtre

Lignes de Fuite

Après Table Rase et Dans le champ amoureux, Catherine Chabot conclut son triptyque avec Lignes de Fuite. Un groupe d’amis du secondaire est mis en vedette dans cette pièce. Chacun âgé d’environ 30 ans, le temps les a éloignés. Leurs dialogues, parfois forts animés, sont teintés de références à la culture populaire, à la littérature et à la philosophie. Les tabous de la société sont abordés sans gêne dans cette pièce mise en scène par Sylvain Bélanger.

Ce soir à 19h au Centre du théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Cinéma

Gala Kino

La comédienne Sonia Cordeau anime ce gala qui met en lumière le mouvement cinématographique Kino. Cette année, Kino Montréal fête ses 20 ans. Pour se faire, quelques courts-métrages de l’événement seront présentés au court de la soirée en plus de quatre autres du Kino Kabaret international de Montréal qui a eu lieu en mai 2018.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Rialto, 5723 avenue du Parc

Théâtre

Kiinalik : These Sharp Tools

L’Inuk Laakkuluk Williamson Bathory et l’artiste queer Evalyn Parry partagent la scène dans cette pièce qui mélange musiques, dialogues et rencontres. La performance est présentée en anglais et en innu, mais est sous-titrée en français. Elle traite de l’identité sexuelle et des différentes cultures.

Ce soir à 20h à l’Espace Libre, 1945 rue Fullum

Musique

M. Chandler

Ce projet musical uni Ian Kelly au Magneto Trio. Kelly avait entendu, à l’âge de 20 ans, le trio composé de Rick Haworth, Sylvain Clavette et Mario Légaré et avait été accroché par leur musique et leur complicité. 17 ans plus tard, lors d’un événement corporatif, le chanteur les retrouve et ce qui devait être qu’une seule chanson ensemble est devenu un album de 10 compositions originales

Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Lancement

Correspondance d’Olivier Hébert & LoFi Octet

Le LoFi Octet est la rencontre de deux quatuors, l’un est issu de l’univers classique et l’autre du jazz. Le compositeur Olivier Hébert a mélangé leurs deux styles musicaux pour créer l’album Correspondance qui sera lancé aujourd’hui en formule 5 à 7.

Ce soir à 17h au O Patro Vys, 356 avenue du Mont-Royal Est

Je reste

Livre

Jardiner avec Marthe tome 2

La sympathique horticultrice Marthe Laverdière présente ce deuxième tome dans lequel elle donne des trucs de jardinages et raconte quelques souvenirs et anecdotes. On y retrouve de tout que ce soit pour des trucs pour jardiner en ville, des recettes patrimoniales ou encore des conseils pour éloigner les marmottes de son potager.

Sorti le 6 mars

Télé

Faites-nous la cour

Sansdrick Lavoie, qu’on a connu à Occupation Double Bali, anime cette nouvelle émission de déco. Entouré des designers Samantha Déchêne et Jacinthe Leroux ainsi que de l’ébéniste-artisan Marc-André Gauthier-Lachaine, il visitera des propriétaires afin de réaménager leur cour.

Ce soir à 19h30 à Canal Vie

Album

L’éternel retour de Barrdo

L’homme derrière la fameuse liste de Noël Poulet Neige, Pierre Alexandre, présente ce nouvel album avec son projet musical Barrdo. Trois membres du groupe Fuudge sont de ce projet auquel se greffent des instruments à cordes, du piano, de la trompette, des synthétiseurs et des chœurs.

Sorti le 22 février