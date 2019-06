La Voix: Emmanuelle Boucher et Éric Bernier font partie de l'aventure!

Emmanuelle Boucher a gagné le cœur d’Alex Nevsky avec sa voix puissante et son énergie durant sa prestation de Ce soir on danse à Naziland. Tenace et persévérant, Éric Bernier a participé à toutes les auditions de Star Académie et La Voix des quinze dernières années. Son rêve s’est enfin réalisé, dimanche soir, lors de la dernière ronde des auditions à l’aveugle de La Voix. Ils en discutent avec Sabrina et Gino sur notre plateau.

