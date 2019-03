Landon Collins touche le gros lot

Landon Collins deviendra le maraudeur le mieux payé dans la NFL, lui qui s’apprête à signer une entente de six ans et de 84 millions $, dont 45 millions $ sont garantis, avec les Redskins de Washington.

La nouvelle a été rapportée par le réseau NFL Network, lundi.

Les nouveaux contrats des joueurs autonomes ne peuvent être rendus officiels avant le début de la nouvelle année dans la NFL, mercredi, à 16 h.

Puisque les Giants de New York ont choisi de ne pas lui donner l’étiquette de joueur de concession, Collins a pu tester le marché. En quatre saisons à New York, il a effectué 428 plaqués défensifs et huit interceptions.

Le secondeur Kwon Alexander a lui aussi obtenu une bonne augmentation de salaire en s’entendant sur les termes d’un contrat de quatre ans et 54 millions $ (27 millions $ garantis) avec les 49ers de San Francisco.

Une blessure au genou a mis fin à la saison d’Alexander après seulement six parties en 2018. Il avait réussi 45 plaqués défensifs et un sac du quart avant de tomber au combat.

Autres signatures attendues

Parmi les autres joueurs vedettes qui devraient signer un nouveau contrat mercredi, il y a le plaqueur défensif Malik Jackson, le demi de coin Justin Coleman et le plaqueur offensif Trent Brown.

Jackson, récemment libéré par les Jaguars de Jacksonville, s’apprêterait à parapher une entente de trois ans, d’une valeur de 30 millions $, avec les Eagles de Philadelphie, tandis que Brown, qui a joué avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2018, a obtenu une entente de quatre ans et de 66 millions $ (36,75 millions $ garantis) des Raiders d’Oakland.

Enfin, Coleman signera un contrat de quatre ans et de 36 millions $ avec les Lions de Detroit.