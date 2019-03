Le NPD en mode séduction au Québec

OTTAWA | En grande difficulté au Québec, le chef du NPD Jagmeet Singh passe le flambeau à un député montréalais pour espérer sauver les meubles dans la province lors des élections fédérales d’octobre prochain.

Reconnaissant le besoin de «reconnecter» avec les Québécois, M. Singh a annoncé ce lundi à Montréal que le parti aura un chef adjoint, le député Alexandre Boulerice.

Il est très rare qu’un parti fédéral se dote d’une telle structure, un peu comme l’a fait le Parti québécois avec Jean-François Lisée et Véronique Hivon lors de la dernière compagne électorale provinciale.

«J’ai la conviction profonde que le Québec est une nation distincte au sein de notre pays et je vous promets aujourd’hui que je vais être un allié pour le Québec», a déclaré M. Singh. «C’est pourquoi je suis heureux de nommer Alexandre Boulerice comme chef adjoint du NPD.»

M. Boulerice devient ainsi le visage du NPD au Québec pour les élections. Le député de Rosemont La Petite-Patrie aura la responsabilité de recruter des candidats et de concocter une série de promesses électorales distinctes pour les Québécois.

En point de presse, M. Boulerice a qualifié «d’audacieux» et de «visionnaire» le virage qu’entreprend le NPD dans la Belle Province.

L’ex-syndicaliste a du pain sur la planche. Il devra composer avec un parti à la traîne dans les sondages et le départ de nombreux vétérans députés qui ont choisi de ne pas se représenter. Alexandre Boulerice dit voir dans ce contexte l’occasion d’injecter du sang neuf dans le parti.

M. Boulerice souhaite faire du NPD au Québec et dans le reste du pays «l’alternative progressiste et crédible» en présentant un plan «audacieux» pour l’environnement et la justice sociale.

Le député montréalais compte profiter des prochains mois pour annoncer un chapelet de promesses distinctes pour le Québec.

Signe de l’importance de la province en vue des prochaines élections fédérales, le Parti conservateur a lui aussi déjà commencé à présenter aux Québécois une offre politique spécifique.