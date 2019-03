Le prince Albert II de Monaco visite le Québec

Lors d’un déjeuner exclusif au bénéfice de la Fondation Prince Albert II qui a eu lieu au Club Mont-Royal, le prince Albert II de Monaco ainsi que 12 convives ont discuté des grands enjeux environnementaux qui menacent notre planète. La Fondation Prince Albert II de Monaco (Canada) a fait un don de 50 000 $ au GREMM, pour les bélugas du fleuve Saint-Laurent.

Lors du déjeuner, dans la première rangée, le colonel Chris Hadfield, Marie-Anne Tawil, Hélène Fortin, le prince Albert II de Monaco, la Dre Diane Vachon, consul général honoraire de Monaco à Montréal, Robyn Collver, Pierre Seïn Pyun et Claude L’Heureux. Deuxième rangée : Philippe Rainville, J. Serge Sasseville, Kevin Taylor et Pierre Cossette. Troisième rangée : André Saint-Mleux, Giovanni Tartaglino et Me Étienne Massicotte.

Le prince Albert II de Monaco est entouré de : Bernard Fautrier, de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Chris Hadfield, la Dre Diane Vachon, consul général honoraire de Monaco à Montréal, et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Chris Hadfield, premier Canadien à avoir fait une sortie extravéhiculaire dans l’espace, est en compagnie de J. Serge Sasseville, Québecor.

Le recteur de l’Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, a remis un doctorat honoris causa de l’Université de Sherbrooke au prince Albert II de Monaco pour son engagement exemplaire dans la cause de l’environnement et dans la promotion du développement durable.

