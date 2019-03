Les syndiqués d'ABI rejettent la dernière offre patronale

Les quelque 1000 employés de l’Aluminerie de Bécancour, en lock-out depuis 14 mois, rejettent la dernière offre patronale et le protocole de retour au travail à 82%, a annoncé le syndicat des Métallos.

Mardi dernier, le président de la section locale, Clément Masse, avait dénoncé l’employeur, l’accusant de tenter de faire accepter une entente par la force, sans donner libre cours aux négociations. Les quelque 1000 employés de l’Aluminerie de Bécancour, en lock-out depuis 14 mois, rejettent la dernière offre patronale à 82%, a annoncé le syndicat des Métallos.

Environ 90 % des syndiqués se sont présentés à l’assemblée générale qui a débuté vers 13h, à Trois-Rivières. Ils devaient se prononcer sur cette proposition de l’employeur, qui comprenait trois conventions collectives ainsi qu’un protocole de retour au travail.

«Cette offre est une série de reculs. ABI ne voulait pas négocier, ne voulait pas d'un arbitrage neutre et comptait imposer en misant sur l'épuisement de 14 mois de lock-out, a déclaré le président de la section locale 9700, Clément Masse, par voie de communiqué. La réponse des membres est claire: ça ne passe pas. Ils ne veulent pas rentrer à genoux.»

Sur Twitter, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a affirmé qu’il prenait acte du résultat du vote. «Je vais continuer à m’impliquer pour trouver un terrain d’entente avec les parties dans les meilleurs délais», a-t-il affirmé.

Selon la direction d’ABI, la proposition comprenait des offres de salaire minimales de 2,55 % par année sur six ans, une réorganisation du travail en fonction de l'ancienneté et l'assurance qu'il n'y ait pas de mises à pied et que tous les employés en lock-out puissent réintégrer leur poste.

ABI souhaitait que les syndiqués votent sur sa proposition d'ici le 18 mars.