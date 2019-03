Nick Foles avec les Jaguars

Nick Foles sera le quart-arrière partant des Jaguars de Jacksonville en 2019.

Selon le réseau NFL Network, le passeur de 30 ans s’apprêterait à signer un contrat de quatre ans d’une valeur de 88 millions $ avec la formation floridienne.

S’il atteint certains objectifs non précisés, Foles pourrait empocher jusqu’à 102 millions $.

Les ententes des joueurs autonomes ne peuvent être rendues officielles avant le début de la nouvelle année de la NFL, mercredi à 16 h.

Quand le contrat sera officialisé, les Jaguars libéreront Blake Bortles, leur quart partant depuis 2014, toujours selon NFL Network.

Au cours des deux dernières saisons, Foles a pris les rênes de l’attaque des Eagles en fin de saison à cause de blessures à Carson Wentz.

Il a notamment permis aux siens de défaire les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl LII, en février 2018.

Foles a pris part à 12 matchs, dont huit comme partant, avec les Eagles de Philadelphie en 2017 et 2018. Il a complété 66,9 % de ses passes pour 1950 verges, 12 touchés et six interceptions pendant cette période. Il a également livré une fiche de 6-2.

Après avoir atteint la finale de l’Association américaine la saison précédente, les Jaguars ont raté les éliminatoires en 2018.