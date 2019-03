Plaidoyer pour une école publique gratuite pour tous

Pour contrer la privatisation de l’école publique, un groupe d’experts et d’acteurs du réseau de l’éducation recommande de rendre tous les programmes particuliers gratuits et accessibles à tous, tant au primaire qu’au secondaire.

Voilà l’une des recommandations issues de la conférence de consensus sur la mixité sociale et scolaire, qui a réuni près de 500 personnes en octobre à Montréal, une première (voir ci-dessous).

Dans le jargon scolaire, les programmes particuliers sont des concentrations ou profils, axés sur les sports, les arts ou les sciences par exemple, qui permettent aux élèves de consacrer un plus grand nombre d’heures à ces disciplines que dans le programme régulier.

Le Journal rapportait récemment que ces programmes – qui peuvent être très coûteux – sont plus populaires que jamais dans les écoles publiques québécoises, y compris au primaire.

Or, plus la demande augmente, plus ces programmes deviennent sélectifs, souligne Claude Lessard, ex-président du Conseil supérieur de l’éducation qui a aussi présidé la conférence sur la mixité. « Si les programmes particuliers deviennent à la fois hyper sélectifs et coûteux, c’est comme si on privatisait une partie de l’école publique », lance-t-il.

La mixité favorise la réussite

Dans certaines régions du Québec, une majorité d’élèves du secondaire sont inscrits à l’école privée ou dans des programmes particuliers au public, qui accueillent généralement des élèves plus forts sur le plan académique.

Les élèves les plus faibles sont alors concentrés dans des classes ordinaires, alors que la recherche a démontré que de tels groupes nuisent à la réussite scolaire, souligne M. Lessard.

« Les groupes hétérogènes permettent aux élèves moyens et faibles d’être tirés vers le haut, sans que ça nuise aux élèves forts », affirme-t-il, alors que la mixité sous toutes ses formes permet aussi de s’ouvrir à la différence.

Pour remédier à la situation, les acteurs du réseau de l’éducation qui ont participé à la conférence sur la mixité recommandent de rendre les programmes particuliers gratuits et ouverts aux élèves qui ont de moins bons résultats scolaires. Cette gratuité ne serait possible que par une augmentation du financement des écoles publiques.

M. Lessard souhaite que ces programmes – qui permettraient de lutter contre le décrochage en augmentant la motivation des élèves – ne soient pas seulement accessibles aux « décrocheurs de familles riches ».

« On ne veut pas éliminer les programmes particuliers, mais on veut les rendre plus accessibles à davantage d’élèves », affirme-t-il.

Projet de loi

Or, c’est tout le contraire qui risque de se produire avec le projet de loi sur les frais scolaires déposé par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, craint M. Lessard.

Ce texte législatif, qui ne comprend aucune balise pour encadrer les frais rattachés aux programmes particuliers, vient au contraire confirmer le droit aux écoles de réclamer des coûts supplémentaires pour ces programmes si populaires dans le réseau public.

Quelques-unes des recommandations

S’assurer que les projets particuliers dans les écoles publiques soient gratuits

Mettre fin à la sélection des élèves basée sur les résultats scolaires ou la performance pour accéder aux programmes particuliers

Faire en sorte que les élèves inscrits dans un programme particulier suivent certains cours communs avec les élèves du régulier dans la même école

Rendre le financement des écoles privées conditionnel à une plus grande mixité sociale et scolaire

Une première conférence sur la mixité sociale

La conférence de consensus sur la mixité sociale et scolaire a été organisée par le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), en collaboration avec le Conseil supérieur de l’éducation et la Fondation Lucie et André Chagnon. Les acteurs du réseau de l’éducation ont été invités à poser des questions en lien avec le thème, auxquelles des chercheurs ont tenté d’apporter des réponses selon l’état des connaissances actuelles. Un jury, composé d’une vingtaine d’acteurs du milieu de l’éducation, s’est par la suite réuni pour émettre des recommandations, basées sur ces travaux.

« L’école publique est en train de perdre son âme. Ce n’est plus une école publique. C’est une école qui répond à des niches de consommateurs. On n’est plus dans la construction d’une citoyenneté et d’une culture commune. »

– Claude Lessard, président de la conférence sur la mixité scolaire et sociale