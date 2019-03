Un avenir en extinction

Si ma planète est en phase terminale, je le suis par défaut. Pour le moment, j’ai décidé de ne pas faire d’enfants. La seule couche dont je me préoccupe, c’est la couche d’ozone.

Je suis de cette génération. Celle qui contrairement aux précédentes, est angoissée par l’idée d’un futur qui s’évapore. Je suis éco-anxieuse. Je sens l’étau de mes insécurités se resserrer sur mon environnement.

À mes amis, je sonne l’alerte : profitons de notre liberté avant que les changements climatiques nous empêchent de vivre et nous obligent à survivre.

Vendredi, en même temps que des milliers de personnes sur tous les continents, j’irai marcher pour celle qui a toujours été là pour me soutenir : ma planète. J’avancerai en participant à cette grève mondiale pour l’avenir (https://ilestencoretemps.fr/youthforclimate/) afin de m’en assurer un, aussi incertain soit-il.

On a légué à ma génération un cadeau pollué, une Terre malade, et, par le fait même, le fardeau de la sauver.

Avant de disparaître

Implanter un programme d’éducation à l’écologie, élaborer des lois obligeant le gouvernement à limiter les changements climatiques, voilà ce qui donnerait à la Terre une vraie chance de rémission.

Je ne suis pas la seule à savoir qu’il est urgent de s’engager. À 16 ans, l’activiste suédoise Greta Thunberg croit fermement que les gens au pouvoir jettent l’urgence d’agir dans l’océan du déni.

Greta, tu es plus jeune que moi, et même si au départ je n’étais pas de glace, tu réussis à faire fondre une partie de l’iceberg de mes inquiétudes. Greta, tu as su composter ta colère pour en faire de l’engrais où les jeunes pousses que nous sommes deviendront des arbres forts qui oxygéneront d’espoir notre société.

Ma génération s’est vu attribuer une mission, celle de s’assurer un avenir.

J’ai déjà mes bottes aux pieds. Vendredi, j’irai marcher, et sous chacun de mes pas, je tenterai de laisser mon empreinte symbolique.

► Madeleine Pilote-Côté est diplômée de l’École nationale de l’humour. Elle a remporté notre compétition « Les novices », visant à faire connaître à nos lecteurs de nouveaux chroniqueurs d’opinions.