Un député invite au restaurant des enfants de la rue lors d'un voyage à Djibouti

L’élu caquiste Éric Lefebvre a été bouleversé par une rencontre avec des jeunes de la rue qu’il a invités à un souper lors d’une mission parlementaire à Djibouti.

«C’est une vie excessivement difficile. Nous et nos enfants, on a eu le privilège de naitre au Canada. On vit des petites épreuves, mais quand on voit ces enfants, abandonnés au cœur d’une grande ville et qui réussissent quand même à avoir le sourire, ça nous ramène à nos valeurs», lance le député d’Arthabaska Éric Lefebvre en entrevue avec Le Journal.

M. Lefebvre participait la semaine dernière à un rendez-vous de l’Assemblée parlementaire de la francophonie à Djibouti, un petit pays logé entre l’Éthiopie et l’Érythrée, en Afrique.

La rencontre entre M. Lefebvre et les trois jeunes hommes a été spontanée. Il devait souper avec deux sénateurs canadiens et son adjointe. «Quand on est arrivé au centre-ville pour aller au restaurant, j’ai vu ces trois jeunes qui étaient dans la rue. Le plus petit, qui avait cinq ans, c’est lui qui m’a vraiment le plus bouleversé», note-t-il.

Le gamin s’était fait récemment heurter par une automobile. «Il avait la jambe fracturée. Il se l’était tapé pour la tenir, car il n’avait pas accès à un hôpital», ajoute-t-il. Il était accompagné de deux garçons de 12 et 16 ans.

M. Lefebvre s’est rendu au restaurant, a commandé son repas en compagnie des sénateurs, mais s’est ravisé. «Ça me travaillait trop. Je suis allé en bas, je leur ai demandé s’ils avaient faim. Je suis remonté en haut, j’ai changé de table, j’ai soupé avec les trois jeunes hommes», a-t-il souligné.

Il a pu communiquer avec eux grâce à la serveuse, qui agit comme traductrice. «Je montrais au petit bonhomme une photo que j’avais dans mon téléphone de la mascotte des tigres de Victoriaville, c’est probablement le plus gros toutou qu’il a vu de sa vie. Il est venu les yeux complètement brillants et il avait un grand sourire», relate le député.

Simple camaraderie

Il raconte avec fait des «chin chin» avec les garçons, qui avaient «chacun leur liqueur».

«Ça a été un moment de simple camaraderie. De voir ces enfants qui réussissent à avoir un sourire malgré la misère qu’ils vivent, ça nous ramène à nos valeurs», a-t-il souligné.

Ceux qui connaissent bien Éric Lefebvre ne seront pas surpris de cette anecdote. «J’ai fait ça souvent: ramener des itinérants pour manger. Ce n’est pas la première fois que je le fais. Je n’ai pas de mérite. C’est une façon d’être qui est tout à fait normale», ajoute-t-il.

Du poulet frit pour des sans-abris

Pour «comprendre le personnage», il raconte un autre souvenir. Il y a quelques années, M. Lefebvre était en Floride avec sa conjointe le 24 décembre au soir. «Je lui ai demandé, est-ce que ça te tente de faire un Noël différent ?».

M. Lefebvre a sauté dans sa voiture et est allé acheter une dizaine de boîtes de poulet frit ainsi qu’une caisse de bière. «On a fait le tour pour chercher des itinérants, pour leur remettre un repas chaud et deux bières à chacun. Ça a été un des plus beaux Noëls de ma vie, de voir les yeux des itinérants qui étaient tellement contents de pouvoir manger un repas chaud. Je sortais deux bières en disant : «c’est Noël pour tout le monde». Pour moi c’est important», a-t-il ajouté.

Le voyage de M. Lefebvre s’est terminé avec beaucoup émotion, relate-t-il. Il est arrivé samedi à Toronto à bord d’un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines, le même type d’avion que l’appareil qui s’est écrasé dimanche avec à son bord 149 passagers et 8 membres d'équipage. «La vie ne tient qu’à un fil», a-t-il ajouté.