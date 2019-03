Un magnifique resto où bruncher avec votre gang vient d’ouvrir dans le Vieux-Montréal

Le Vieux-Montréal accueille un nouveau joueur parmi ses établissements. Dandy est un tout nouveau restaurant où vous pouvez aller vous régaler pour le brunch.

Situé au 244 rue Saint-Jacques, ce projet est l’idée de Michael Tozzi, l’ancien chef du célèbre comptoir-lunch Olive & Gourmando. Ouvert du mercredi au dimanche, ce restaurant deviendra rapidement votre nouvel endroit favori pour un «boozy brunch» avec vos amis.

En plus de servir des plats qui semblent assez alléchants si l’on se fie aux photos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux le week-end dernier, le décor est également très impressionnant. Il faut dire que les dernières tendances en décoration ont été appliquées, comme le fabuleux plancher de terrazzo ainsi que les magnifiques banquettes de couleur jaune.

C’est définitivement un endroit à tester rapidement!

Dandy

244, rue Saint-Jacques

