Un octogénaire porté disparu à Montréal

«Habituellement M. Daigle retourne à son domicile dans la même journée en autobus à partir du terminus Berri, mais ce dernier n'est jamais revenu. M. Daigle pourrait être légèrement confus et désorienté», a indiqué le SPVM.

L'octogénaire mesure 1,70 m et pèse 61 kg. Il a les yeux et les cheveux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau d'hiver rembourré bleu foncé et gris, un veston d'habit brun, un pantalon noir en fortrel synthétique et des souliers noirs avec velcros. Il portait également un sac avec ganse qui contenait des journaux. Il est possible qu'il porte un béret blanc.