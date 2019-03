Une petite maison de style «Farmhouse» à louer aux Îles-de-la-Madeleine pour des vacances parfaites

Il n’y a certainement pas un décor plus impressionnant que celui des Îles-de-la-Madeleine.

Ce petit bout de pays est l’une des destinations les plus populaires durant l’été et avec raison. On y mange bien et le paysage est à couper le souffle.

Si vous planifiez des vacances aux Îles-de-la-Madeleine prochainement, ce petit Airbnb pourrait vous intéresser.

Cette maison colorée située à Havre-aux-Maisons peut accueillir jusqu’à 4 voyageurs. Vous aurez même accès à une vue de 180 degrés de la Pointe Basse, la mer et l’île d’Entrée.

La propriété se trouve d’ailleurs à quelques minutes de marche de la fromagerie Le Pied de Vent, du Fumoir d’Antan et est située tout près du quai de la Pointe Basse où les pêcheurs y vendent leur arrivage du jour.

Les propriétaires du Airbnb proposent même de remplir le frigo de produits locaux moyennant un léger supplément. Vous pourrez donc vous faire un souper décadent dès votre arrivée!

Des chaises et des serviettes sont d’ailleurs mises à votre disposition pour profiter pleinement de belles plages qui se trouvent à proximité de la demeure.

Vous pouvez louer cette maison pour 150 $ la nuit. Tous les détails ici.

