Une suite à Bohemian Rhapsody ? Vraiment ?

Le film sur la vie du chanteur Freddie Mercury, oscarisé à quatre reprises, se terminait sur la performance de Queen au méga-concert Live Aid en 1985.

Mais les six années qui séparent cette prestation du groupe et la mort de son chanteur en 1991 ne représentent pas les années les plus palpitantes dans leur carrière.

Qu’à cela ne tienne! Les rumeurs sur la sortie d’un film sur ces dernières années de Queen se font de plus en plus persistantes.

Le magazine Page Six s’est même entretenu avec un proche de Mercury, le réalisateur Rudi Dolezal. Ce dernier a avancé qu’un film montrant les années du groupe après le fameux Live Aid était discuté le plus sérieusement du monde.

Peut-être les scénaristes feront-ils appel à de nombreux flashbacks pour retracer ce que le premier film n’a pas montré?

S’ils s’en tiennent aux six dernières années de la vie de Mercury, peut-être vont-ils moins verser dans l’anachronisme?

Sans doute inspiré par le succès phénoménal de Bohemian Rhapsody, l’entourage de Queen semble prêt à nous proposer une suite sur grand écran. Screen Crush rappelait que le biopic a rapporté 875 millions de par le monde.

Mais, toujours selon Page Six, il semblerait que Rami Malek n’a pas encore été approché pour jouer dans cette suite... Léger détail.

À quand une suite au film The Doors ou à Jésus de Nazareth?