Victime d’une locataire et ses 7 chiens

Un propriétaire d’immeuble de Lévis a dû patienter plus de six mois pour réussir à expulser une locataire avec ses sept chiens qui ont tout détruit à l’intérieur du logement.

Insalubrité, saccage ou encombrement, des propriétaires sont souvent incapables d’expulser des locataires avec les règles de la Régie du logement.

« C’était écrit sur son bail qu’elle n’avait pas le droit d’avoir un chien. Elle est arrivée avec sept chiens. Ce n’est même pas conforme au règlement municipal. Il était trop tard, elle était déjà rentrée. Elle a payé seulement les deux premiers mois », se désole aujourd’hui Simon Pérusse, incapable d’évaluer le montant global des dégâts.

Ce dernier devra maintenant arracher les planchers partout dans son bâtiment de la rue Foisy. À l’intérieur, l’odeur prend à la gorge. Certains ont déjà proposé de l’aider en temps ou en fournissant des matériaux.

« Même en dessous, c’est imbibé d’urine. C’est sans compter le toit. Elle a cassé une vitre pour laisser aller les chiens uriner et déféquer sur le toit. J’ai perdu l’autre locataire qui est parti à cause d’elle. Je suis débrouillard, mais je ne suis pas entrepreneur », ajoute M. Pérusse, découragé par l’ampleur des travaux.

Des plaintes

Comble de malheur, le propriétaire n’était pas au bout de ses peines. Un autre locataire s’est installé sans payer pendant trois mois dans le loyer vacant. Des squatters ont ensuite élu domicile temporairement. Un dégât d’eau a fait des dommages lorsque ceux-ci ont pris la fuite en laissant une porte ouverte, et les murs ont été barbouillés d’obscénités.

Dans le quartier, plusieurs citoyens ont subi des inconvénients liés à la présence de la femme et ses nombreux chiens. À Lévis, le règlement en vigueur n’en permet que deux.

« Les chiens jappaient à tout vent. Les voisins se faisaient réveiller. Rien n’a bougé pendant des mois. Je ne veux pas que cette personne démolisse un autre logement avec ses chiens », ajoute une voisine qui n’a pas voulu être identifiée.

Différentes organisations étaient au courant de la situation. La police confirme que la Ville de Lévis, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), responsable de la santé et du bien-être animal, le Contrôle d’animaux domestiques (CAD) et même le CLSC sont intervenus à un moment ou un autre. Malgré tout, les délais ont été plutôt longs. « Les plaintes, je ne les compte plus. C’était surtout le bruit », a confié un autre voisin.

Des constats d’infraction

« Nous confirmons que des informations ont été transmises à notre centrale de signalement. La Ville de Lévis a pris le signalement en charge », a confirmé Yohan Dallaire Boily, porte-parole du MAPAQ.

« Il y a eu plusieurs cartes d’appels. On applique la réglementation municipale. Il fallait émettre des constats d’infraction. On la connaît » a précisé le policier Maxime Pelletier.

Après avoir inscrit le dossier devant la Régie du logement, le propriétaire Simon Pérusse avait convenu d’une entente à l’amiable avec la locataire. Le tribunal a entériné l’entente qui devait résilier le bail le 1er février 2019.

Toutefois, la saga s’est poursuivie. Le 14 février dernier, il a fallu l’intervention des policiers et d’un huissier parce que la locataire n’avait toujours pas quitté les lieux. On voulait même faire payer au propriétaire de l’immeuble les frais de saisie des chiens.