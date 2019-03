ARCHAMBAULT, Raoul



À Montréal, le 4 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé Monsieur Raoul Archambault.Il laisse dans le deuil ses enfants Frédéric, Mélanie, Stéphane et Olivier, ses sept petits-enfants, sa soeur Diane et son frère Richard ainsi qu' autres parents et amis.Il sera exposé le jeudi 14 mars 2019 dès 18h au :418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈREUn hommage aura lieu ce jour même au salon à 21h.