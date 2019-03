MARTIN, Jeanne D'Arc

(née Leroux)



À Broward, Floride, le 22 février 2019, à l'âge de 67 ans 9 mois, est décédée Mme Jeanne D'Arc Leroux, épouse de M. André Martin, demeurant à St-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Pascal (Cindy Langelier), Olivier (Annie Carrier); ses petits-enfants Émy, Lorianne, Étienne, Julien; ses soeurs Réjeanne, Rita, Thérèse, Agathe, Hélène; son beau-frère Jean-Pierre, sa belle-soeur Louise, leur conjoint et conjointe, neveux, nièces autres parents et amis.M. André Martin ainsi que ses fils Pascal et Olivier accueilleront parents et amis le samedi 16 mars 2019 à compter de 10h30 à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles auront lieu le samedi 16 mars 2019 à 14h30 en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides.