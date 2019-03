HARBEC COUPAL, Bernadette



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Bernadette Coupal, épouse de feu Mario Harbec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Lynn), Brigitte (Marc), Patrice (Julie), ses petits-enfants Valérie, Olivier et Raphael, ses arrière-petits-enfants Charles Olivier, William James, Juliette et Louis Victor, son frère Bernard (Pierrette) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle samedi 16 mars 2019 de 9 h 30 à 13 h 30. Les funérailles auront lieu le jour même à 14 h, en la chapelle du Centre de ressourcement spirituel situé au 80, Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 5G1.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.